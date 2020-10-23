港交所擬延伸MSCI期貨合約交易時間至假期

港交所（388）宣佈，計劃將MSCI衍生產品合約的交易及結算時間延伸至包括香港公眾假期，協助全球投資者管理風險及提升投資組合。惟計劃不涵蓋現時恒生指數及恒生中國企業指數的衍生產品。

港交所市場主管姚嘉仁表示，為MSCI產品引入假期交易的計劃，可以為客戶提供更多選擇，「我們將繼續建立市場生態圈的廣度、深度和吸引力，致力發展香港成為亞洲衍生產品的交易中心。」

港交所旗下的期交所正與證監會商討該計劃的具體安排，及確認內部系統是否準備就緒。該計劃落實與否，需視乎市場參與者的意見和系統準備情況，及監管機構的批准。該計劃的最終定案及推出日期，均將適時再作公佈。

香港交易所自今年7月起推出了共38隻MSCI指數期貨合約，完善了現階段的MSCI期貨組合，並將因應市場情況，在今年內推出MSCI台灣（美元）指數期權。

港交所於2020年5月與MSCI簽訂了授權協議，在香港推出一系列MSCI亞洲及新興市場指數的期貨及期權合約。

MSCI期貨系列的未平倉合約在9月及10月顯著增加，反映市場對港交所MSCI衍生產品的需求殷切。截至10月22日，所有MSCI衍生產品的未平倉合約共有78,669張，較截至8月底的3,967張及9月底的44,066張持續增長。

另外，假期交易計劃會否延伸至外匯及大宗商品的衍生產品合約，則會視乎市況需要才加考慮。

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