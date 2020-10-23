美股筆記｜睇得到危機來臨，也不代表你不會輸大錢（莫家強）

我曾經有三次輸大錢的經驗。第一次是2008年金融海嘯，第二次是2011年歐債危機，第三次是2013年錢荒。但三次輸的原因，都不是在於我察覺不到危機出現。我之所以輸，是因為是二個字，包袱。

包袱，就是當你的虧損一旦過了某個數額，你就很難會能夠落手做止蝕。變相，即使你已見到危機浮現，市況轉差，但你將「被逼」要繼續賭下去。賭贏，當然無問題。但賭輸呢？可能甚至會輸光全幅身家。

以下是我自己的經歷。2013年錢荒，如果大家還記得，當時於中國內地，資金流動性非常緊拙，導致內地拆息高企，連累在港上市的中資金融股被市場拋售。那時候，我做了不少國企指數的期權Short Put倉位，博指數不會大跌。然而，我低估了跌勢，當指數跌勢轉急，我的倉位就開始錄得虧損。最初，只是輸兩三萬元，但我沒有止蝕，因為我以為只要大市能夠反彈，再加上時間值損耗，我很快就能夠收復失地，轉蝕為賺。

不過，指數的跌勢並沒有停下來，反而卻越跌越多，我面對的虧損也很快就增加至約10萬元。當時，其實我是知道繼續維持倉位將會很危險，但那又怎樣？要是我真的就這樣就止蝕了，以後要再追回損失，就很困難。所以，我決定繼續捱下去。

然後，倉位虧損進一步增加至數十萬元，基本上我已騎虎難下，縱使我知道再博下去，一旦博輸了，損失會是七位數字，但我已沒有選擇。

最後，好彩，那一隻我賭贏了，三個月就追回所有損失。但假如當時指數再跌深5%，或跌勢再持續多一個星期，後果有多嚴重，我也不敢想像。

這個經驗，讓我知道避股災的最關鍵時間，是牛轉熊的初期。若我們錯過了這個可以「落車」的時機，當包袱變得太重，往後就已經不是你能否察股災來臨的問題，因為就算你看到危機到來，你也會跑不掉。

今日寫這篇分享，並不是指我認為美股將會即時步入熊市。但無論如何，美股牛市由2009年開始運行以今，計一計數，已有11年時間，當然無人能說準熊市何時到來，但做好一點準備，不要讓自己落入進退兩難的局面，我認為是相當必要。

莫家強

富昌金融集團經紀業務部副總裁

期權及美股課程導師，擅於以電腦程式篩選股票，並配合期權策略進行部署。

https://www.facebook.com/alexmokinvest

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！