理文系李運強兩公司7億元持股贈兩子 長子無份兼被取代大股東地位

理文系創辦人李運強繼2018年後再分身家。披露權益顯示，理文系創辦人李運強把理文化工（746）4,125萬股或5%股權，以零代價及饋贈方式轉讓予其次子、理文化工執董李文恩，市值1.22億元。轉讓後，李文恩持有理文化工65%股權，李運強則仍持有10%股權。同時李運強把9,605.8萬股理文造紙（2314），以零代價及饋贈方式轉讓予其三子兼理文造紙首席執行官李文斌。轉讓後，李文斌在理文造紙的持股權由原來的29.06%，增加至31.27%，市值5.8億元，並已超越李運強長子兼理文造紙主席李文俊持股，成為公司最大股東。李文俊目前持有31.03%股權，比李文斌少0.24個百分點。

值得留意的是，李文俊今次疑不在饋贈股份行列，未知是被排除在外，或是披露權益未有顯示。李運強早於2018年已分身家，當時他已轉讓理文化工41.25%股權予李文恩，長子及孻仔則共掌理文造紙。轉讓後，當時長子及孻仔分別持有理文造紙30.47%及28.32%股權。

有「手袋大王」之稱的李運強，育有三兒三女，李文斌及李文恩母親為衞少琦，衞少琦也是理文化工主席；李文俊母親則為黃惠娟。據理文造紙年報，李運強的配偶名為黃惠娟。李運強1975年創立理文集團，業務多元化，包括有洋行、手袋、旅行箱等，及後拓展至造紙及化工業務，至今僅保留造紙及化工業務。

理文化工今日收報2.95元，升1.7%；理文造紙收報6.03元，升0.13%。

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