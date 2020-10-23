專訪「深圳李嘉誠」｜與國泰爭舊航權 大灣區航空欲做「新港龍」

國泰航空（293）本周大開殺戒，全球裁減8,500職位，就連逾35年的港龍航空品牌都不保。不過，一雞死一雞鳴，正在籌辦航空公司「大灣區航空」的東海集團董事長黃楚標，接受本報訪問時表明，將積極爭取港龍釋放出來的航權，變相與國泰及快運競爭原港龍航線，同時期望林鄭政府可盡快通過審批程序，讓他可招攬剛被裁的大量航空業人員，「難得有航線放出來，我哋絕對會積極加大加快投資，對大灣區前景充滿信心！」

有「深圳李嘉誠」之稱的黃楚標，無懼航空業前景前途暗淡，當從前由港資和中資合組而成的港龍退出市場，他則積極投入航空業市場，尤如重建一間「新港龍」，顧名思義地將香港航空界加快融入大灣區。

今年7月他已向香港民航處遞交申請航空營運人許可證（AOC），新航空公司名為「大灣區航空」，近日更已刊登招聘廣告，招攬商務總經理等管理層人員。據悉，申請程序已完成近半，但很多細節如商業營運計劃、航線目的地、品牌商標、制服顏色等，都尚未有定案。

黃楚標指昨日看新聞才知道國泰放棄港龍業務，原本他以為只是作出重大重組，但完全砍掉品牌亦令他感到意外，「我冇諗國泰同港龍的重組會咁樣，但都理解這決定，香港只係個海島，疫情下對外斷絕往來，對航空業係非常困難，唔同國內航空業，內地已全面復蘇。」他承認港龍停飛，對他發展航空業是一個很好的機會。

大灣區航空攻港龍原有市場

「大灣區航空」的市場定位針對中國二線城市及東盟10國逾20億人口，目標市場與港龍相似，預計明年首季或第二季啟航，航運團隊首年會有5架飛機，至2025年將增至30架，「疫情遲早會過去，可能緩慢啲，但我對中國和大灣區發展很有信心。」他承認「大灣區航空」只屬小規模公司，仍不能跟國泰相比，起用737較細客機，機票價格亦較平，但就不會定義自己為廉航，而是有服務質素的低成本航空公司。

運輸及房屋局已表示，港龍停飛後國泰必須將航權交還，不得自行轉讓予母公司或香港快運，意味航權將會再作市場分配。國泰管理層昨日表示將由國泰及快運申請原有的港龍航權，此刻黃楚標似乎想做架樑，強調會積極爭取港龍釋放出來的航權。

家族生意味濃 未來加大投資

據最新公司註冊資料顯示，「大灣區航空」董事名單包括妻子黎慧群及疑似大舅李治民，被問及會否如其他航空公司般，引入有份量的投資者，黃楚標回應指，未來將會加大加快投資金額。

貴為港區全國政協委員，黃楚標在今年全國政協會議上，已向中央表達有需要增加航權的要求，因為若要促進香港在大灣區融合，就有賴內地開放航權，「香港作為國際城市，又在興建三跑，面對區內競爭，香港政府自身都要多做嘢，當然希望國內放多啲航權，可增加協同效應，單靠飛國際線又飛得幾多？」

招數百人手 全線請香港人

黃楚標認為香港作為國際城市，仍可在區內發揮重要價值，他認為若政府可加快審批其牌照，可加快大量招聘近日被裁的航空業人才，他預料可招攬數百人手，「香港係一個非常專業嘅國際人才中心，如果再拖遲，人才就會走晒㗎。」

中國國家主席習近平早前南巡，力捧深圳成為大灣區一哥，香港似乎已失去區內重要地位。不過，黃楚標絕不認同這說法，他認為國家沒有放棄香港，「始終香港係國際城市，係中國需要嘅城市，畀咁多授權深圳，只係想配合香港來做嘢。相起我地80、90年代係深圳做開荒牛，今時今日真係好咗好多，畀咗深圳好多自主權同香港營運合作。」

他強調「大灣區航空」會以香港為基地，將會招聘的團隊亦全是香港人，他大讚香港人勤力，又吃得苦，內地仍有很多機會讓港人發展，「香港人接觸國際嘅思維和見識，國內係比唔上，睇你肯唔肯用係國內創一番事業，我相信向外國闖係一條出路，走向內地都係另一條出路。」

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