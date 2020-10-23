太古城樓王呎價3.2萬破頂

【本報訊】疫情影響下，各行各業已出現裁員潮，本港樓價卻屢創新高。向來為樓市寒暑表的鰂魚涌太古城，剛錄得五個月以來第2宗「大刁」，一伙複式戶成交呎價高達3.2萬元，創下屋苑逾40年以來歷史新高。

太古城疫市下再誕樓王。美聯陳彪表示，位於青松閣頂層複式戶，四房間隔，實用1,180方呎，坐擁全海景觀。單位9月以4,300萬元開價，見買家具誠意，最終願減520萬元至3,780萬元成交，呎價32,034元，買家屬太古城的「長情客」，購入作換樓自用。是次造價較滙豐銀行網上估值3,423萬元高一成。

原業主1997年2月以約1,348萬元購入，是次轉手賬面獲利2,432萬元，升值1.8倍。查冊顯示，該太古城新樓王於過去四十年已數度轉手，前任業主為永倫集團已故創辦人倫志炎，於1986年斥130萬元購入單位，持貨至1997年才售予今次賣樓的業主。

青衣灝景灣三房再跌穿1,000萬元，3座低層E室，實用面積693方呎，以976.8萬元終易手，呎價14,095元，再創屋苑三房戶超過一年新低。

張家輝沽逸廬 大生馬氏買入

市場再錄得本地老牌家族入市個案。影帝張家輝及其妻關詠荷早前透過公司股權轉讓方式，售出跑馬地豪宅逸廬一個高層單位，買家身份曝光。據公司註冊處資料顯示，持有該單位的聯億有限公司，最近出現董事變動，張家輝及關詠荷於本月已退任董事一職，並由大生銀行馬氏家族成員馬清正等人擔任公司董事。

市場盛傳，是次交易作價約5,800萬元，按單位實用面積2,049方呎計算，呎價28,306元。張家輝夫婦早於2009年買入上址，當時作價2,922.8萬元，現賬面勁賺2,877.2萬元，升值接近一倍。