英媒：滙豐英國以不動戶為由 凍結190萬賬戶 涉15億英鎊

英國《衛報》引述滙豐英國內部報告報道，銀行以「不動戶」為由，凍結190萬個賬戶，涉及15億英鎊，該份報告顯示有合規人員3年前曾警告銀行，應努力令客戶重啟戶口、動用資金，又指部份戶口持有人是「可追蹤」及「可尋回的」，質疑該行未有盡力通知客戶。

該份內部報告指出，滙控的不動戶政策有可能損害客戶利益，尤其是長者及一般存戶，涉及10萬個不動戶，存款均逾1000英鎊；其中， 32,000人屬80歲以上用戶，涉款2億英鎊。報告又指出，近半「不動戶」均由活躍用戶持有，意味銀行不難聯絡客戶，提醒客戶重啟戶口，而且聯絡客戶的成本不多於1英鎊。

據報道指，有舉報人將內部報告提交給金融行為監管局（FCA），認為銀行似乎傾向追尋欠債人，多於尋找「丟失」賬戶的持有人，FCA在2019年進行為期一年的調查後，惟未有採取任何行動就結案。滙控否認不合理對待客戶，或未採取充份行動，並回覆《衛報》稱自2016年以來，其「不動戶」政策已有實質及持續改善。

根據滙豐香港網站顯示，該行設有綜合理財戶口之不動狀況提示通知，當用戶戶口在過往22個月內未有任何交易紀錄，這項提示服務將以短訊形式自動發送， 提示用戶進行至少一次交易例如存款、提款或轉賬，否則戶口將會因連續24個月内未有任何交易而被暫停使用。

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