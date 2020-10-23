商舖成交｜陳秉志2,350萬沽粉嶺聯昌街大地舖 月內連沽套現逾 10億

雖然失業率頻升，零售商舖市道低迷，但只要原業主大幅劈價，資深投資者仍會有興趣接貨。「磁帶大王」之稱的資深投資者陳秉志及有關人士，新近以2,350萬元，沽出粉嶺聯昌街一個千呎地舖，月內連環沽貨，套現逾10億元。盛滙商鋪基金李根興指，項目低市價25%成交，相當超值。

成交地段為粉嶺聯昌街20-44B號聯昌大樓地下單號舖連入則閣，地舖建築面積約1,225方呎，入則閣約1,000方呎，以2,350萬元成交，現租客陳黃記，租金59,000元，租金回報3%。原業主以FIDELITY INSURANCE COMPANY LIMITED公司名義持有，於1987年3月用65萬元買入。最新沽出簽約日期是2020年10月23日。

盛滙商鋪基金李根興指，項目於周四開盤，自己得悉後已經直接叫價2,300萬元，但新買家出高50萬元買入，買家再追俾多50萬，兼經紀免業主佣金得手。李根興直言項目超值，為粉嶺聯和墟罕有的大舖放售，低市價25%。此外原業主更放售對面29號舖，叫價2,100萬元，仍未成交。

「磁帶大王」陳秉志近期連環沽售旗下物業套現，分別在早前以9.8億元售出中環中心48樓全層，以及市傳以6,116萬元再沽出中環中心39樓一個單位，以及逾6,000萬元售出陽明山莊一個單位，連同上述成交，月內已經套現逾10億元。

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