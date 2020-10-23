幫緊你幫緊你│患危疾要長期休養 有財政支援可安心醫病

人生在不同年紀，有不同階段的人生規劃，如不幸患上重病，當然會打亂之前的部署！但若有及早籌謀的話，就可以在身體康復後重新出發。危疾保障的作用正正可以在你患病沒有收入時，提供一筆資金應付醫療及各項開支，讓你安心養病的同時，亦不須為「柴米油鹽」而苦惱。

危疾要放下工作

就算你平日幾「打得」都好，若患上危疾最重要的一定要盡早治理身體，就算平日是工作狂，身患重病想工作也有心無力。不過你要問一問自己，是否能夠「手停口停」？即使有積蓄，又是否可以支付醫療保險未能完全覆蓋的開支？另外可否維持半年以上的醫療及各項開支？你公司提供的員工福利計劃有沒有包括因患病而不能工作的保障？以上種種都實際影響你的理財決定，即使公司有提供保障，作為家中經濟支柱，你亦應該為自己購買危疾保障，確保自己不會因危疾而有太沉重的財務負擔。

醫療加日常開支不易應付

事實上有些人即使購買醫療保險，也未必可涵蓋各種醫療及復康費用。醫療保險通常用於手術及住院等費用，且使用實報實銷方式，如果醫療費用超出預期，就要再想法子籌措，有些人甚至要轉按物業來支付醫療開支。即使沒有超出醫療保險的限額，但如患者想嘗試一些另類療法，而該療法又不在醫療保險的覆蓋範圍之內，更要自掏腰包治療。危疾保障的特點是當患上保單上列明的疾病時，可獲一筆過賠償，事主可以依照自己需要使用，包括應付醫療及日常生活開支，比較有彈性。

癌症治療加強保障可達6次

在眾多的危疾當中，癌症有較高復發風險，「活耀人生危疾保2 (加強版)」於第一次嚴重危疾索償後，持續提供額外2次心臟病/中風及額外2次癌症保障，即使不幸復發都能獲得賠償。除持續守護保障的2次額外癌症保障之外，計劃更提供高達6次癌症治療加強保障，讓投保人可在抗癌期間每年持續獲得財務支援，總癌症保障高達名義金額的480%。一般危疾保障計劃只涵蓋列明的危疾，未必可以保障將來出現的病症。為因應時代發展，「活耀人生危疾保2 (加強版)」的深切治療保障，若不幸留醫ICU連續3日或以上，保障可橫跨至列明及未列明疾病和受傷，換言之即使在保單上未列明，投保人士都可以獲得相關保障*。

*須符合有關保障的條款及細則

了解更多：

https://bit.ly/3o9nDXj

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