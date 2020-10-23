地皮招標｜啟德4E區1號跑道住宅地下周五起招標 市場料呎價1.1萬元

住宅市場需求龐大，政府加快賣地步伐，日內大埔乾坑住宅地剛剛截標，政府隨即推出地塊招標。地政總署宣布，推出位於啟德跑道區前列的4E區1號住宅地，預計可提供390伙單位，自下周五開始招標，11月27日截標。

地段地盤面積5.98萬方呎，可建樓面面積19.7至32.8萬方呎，預計可提供390伙單位，位處於啟德發展區跑道前端，鄰近去年截標的4A區1號用地。中原張競達指，近年市區供應重心的啟德新區，在政府大力發展下，發展漸趨成熟，除坐擁多項基建優勢，屯馬綫1期亦已通車，區內住宅需求大增，發展前景繼續被看高一線。不過預計項目每呎樓面地價約11,000元，總值約36.1億元。

以去年截標，位於地塊旁邊的4A區1號用地比較，地段去年以127.398億元由嘉華、會德豐及中海外合資投得，呎價11,847元，已經為2017年1月以來，啟德住宅地新低，若然4E區1號地以1.1萬元呎價中標，則按年再低7%。

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