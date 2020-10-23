英特爾料今季收入衰退逾10年最慘 市後慘跌一成 市值暴跌1,600億

英特爾（Intel）昨晚公佈第三季業績，數據中心收入意外下滑，預期第四季收入衰退幅度將創下超過10年最差，英特爾市後股價大跌9.4%，報48.85美元，市值縮水215億美元（折合1,665億港元）。

第三季英特爾收入較去年同期下滑4%至183.3億美元；經調整後純利下滑26%至46.8億美元，每股盈利1.11美元。

英特爾預期第四季收入衰退幅度將創下超過10年來最糟，毛利率在年底將會低於60%，是7年來首次出現這種狀況。英特爾預期第四季收入將達到大約174億美元，符合分析員預期，但這樣的數字意味着第四季收入將比去年同期減少14%。

數據中心是英特爾主要的收入來源之一，第三季英特爾在數據中心的收入較去年同期大減10%，受到疲弱經濟帶來的影響，衝擊了來自大型企業及政府客戶的收入，英特爾預期本季向雲端計算供應商的銷售將會放緩。

英特爾數據中心晶片平均銷售價格較去年同期下滑了15%，顯示如今該領域的競爭已日趨激烈，過去英特爾主宰了這個有利可圖的市場。

下滑的價格以及減少的利潤，強化了外界對於英特爾正在失去晶片製造技術龍頭地位的擔憂。

英特爾正在經歷至少10年來最大危機，過去30年來多數時間，英特爾一直都是最大的晶片製造商，與此同時，許多美國晶片商不是關閉就是把廠房賣掉，改與其他公司合作製造零件，不過英特爾仍堅持設計及製造同步，如今這樣的策略已經受到質疑。

7月英特爾宣佈7納米製程延遲，隨後英特爾大刀闊斧，將首席工程師Murthy Renduchintala免職，並將原本他領導的團隊拆分，直接向行政總裁Bob Swan滙報。此外Bob Swan也正在藉由賣出部份業務，以及向新市場推動旗下產品，試圖贏回投資人信心。

先前英特爾表示考慮晶片製造外包，此次財報通話上，Bob Swan再度提及此一話題，表示將會決定將多少製造外包出去，預期將會在1月做出決定。

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