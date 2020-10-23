豪宅新盤｜富豪．山峯頂層特色戶9,800萬沽 呎價逾4萬元

長實（1113）沙田九肚山名日．九肚山推盤之際，同區由百利保（617）及富豪酒店（078）發展的富豪．山峯，一伙頂層連天台特色戶以9,800萬元招標售出，呎價高見40,230元。

單位是5座11樓Sky Pool Penthouse，實用面積2,436方呎，設679方呎平台及2,140方呎天台，附私人室外泳池，望城門河及山景，連2個車位以9,800萬元招標售出，呎價40,230元。

百利保集團執行董事兼首席營運官范統表示，富豪．山峯本周連環錄得3宗大額成交，共套現近2億元。是日成交之 Sky Pool Penthouse 是區內極為罕有之特色戶，成交呎價及價格合乎預期，可算是本月區內的新指標。

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