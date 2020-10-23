地皮截標｜大埔乾坑地錄最少7份標書 鄰近業主：投地志在必得

雖然新近有官地商地流標，然後日內大埔滘段大埔市地段第241號用地截標，市場反應不俗，共收得7份標書，記者現場所見包括有信置（083）、建灝、碧桂園（2007）、宏安地產（1243）、永義國際（1218）。資深投資者何鐵城都到場入標，指自己現擁有大埔滘241號及234號地中間土地業權，因此對此是次投地志在必得，有意混合發展為低密度住宅，並會「起間大屋留畀自己」，因此讚賞政府釋出土地，又指土地圍着自己所有的土地，感覺相當有安全感。並認為政府庫房不足，賣更多地增加收入，「可以派返啲錢畀我地」。

建灝地產行政經理林綺華指，預計地段用作發展低密度大單位，主要由於政府撤銷空置稅，對豪宅市場有正面作用，加上認為住宅市場有需求，因此都睇好樓市，不過由於地段比較多限制，因此出價都會比較審慎。

地段位於大埔乾坑，鄰近中文大學，地盤面積約6.71萬方呎，指定作私人住宅用途。最高樓面面積為10.07萬方呎市場估值4.2至6億元，每呎樓面地價約4,200至6,000元。

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