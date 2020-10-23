市區新盤｜會地啟德沐泰街項目最快今季推 設647伙主打兩房

內房海航系過去兩年賣產救亡，其中會德豐前後用近132億元購入啟德兩幅住宅地，其中沐泰街12號項目最快今季內登場。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下啟德沐泰街項目正待批出預售樓花同意書，部署本季內推出。項目分兩期發展，第一期提供399伙，戶型由開放式至三房不等，主打兩房間隔。黃指，項目可享維多利亞港及啟德河雙景觀。

至於集團今年首三季銷售成績方面，至今共售出965伙，套現約110億元，有信心年底前將突破1,000伙成交。當中成交集中於將軍澳區，尤其以Marini 、Grand Marni 及Ocaean Marini 為主，今年至今共售出810伙，佔可售單位870伙的93%，共套現逾84億元。

而將軍澳The LOHAS 康城商場首階段開幕，帶動O’East日出康城的銷情。Malibu、Montara及Maini 共售出4,306伙，佔推出4,373伙單位之98.5%，套現逾395億元。啟德方面，Oasis Kai Tak至今累售628伙，共套現逾79億元，僅餘少量單位待售。過去3個月，Oasis Kai Tak接連售出2伙低座特色大宅，每伙成交價逾4,000萬元。同期，集團一共售出7伙總價逾3,000萬元的單位。

另外，發展商公開Oasis Kai Tak連裝修現樓示範單位予傳媒參觀。包括2座36樓A室，頂層連天台特色單位，實用面積1,530方呎，屬四房雙套連工人套房間隔，私人天台面積785方呎。

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