GAP擬關350店 料明年賺錢 股價勁升14%

GAP昨晚宣佈，於2024年初之前關閉220間GAP品牌店，以及於3年內關閉130間旗下北美Banana Republic店，北美店舖將減少三成，將集中於特賣場及網購業務。

GAP預計明年將轉盈，銷售額將每年以中低單位數增長，目標2023年利潤率至少達10%，集團將重整業務，擴充 Old Navy及Athleta品牌，欲將此兩品牌的銷售額比重由55%升至70%，減少傳統商場店舖比例至兩成。

消息令GAP股價於美股交易時段急升13.7%，報21.15美元；市後交易再升1.6%，報21.49美元。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！