周末新盤｜名日．九肚山睇樓客：開價不算貴但洋房得900呎感卻步

大圍新盤即將第二輪開售，凍結市場大量資金，就算本周有兩個新盤開價，參觀人數比過往都大幅減少。本周四長實（1113）沙田新盤名日．九肚山推出54伙，同日恒地（0012）亦宣佈香港小輪（050）及帝國集團合作發展的屯門青山灣8號帝御．星濤推出123伙，折實均價分別1.77萬及1.46萬元，兩個項目都在周末長假期開放示範單位，暫收逾80票及逾410票。

按照過往新盤開放示範單位，售樓處附近大多大排長龍，如當初帝御1期項目帝御．金灣就曾試過逼爆美麗華廣場地下大堂。然而記者今日到現場所見，售樓處外只見代理而不見人龍，雖然陸續都有準買家乘坐電梯上樓，但並未見有密集人龍。美麗華廣場多個出入口處則逼滿代理，向路過的行人招徠。

反而售樓處相對偏僻，位於港景匯商場的長實名日．九肚山，代理從商場站到排滿柯士甸道一邊，狀似內地列隊歡迎高官的陣勢。不過項目反而錄得不少人流參觀，雖然未至排滿人龍，但同一時間都有數十人排隊。有準買家原本意向購買項目洋房，但直言得悉洋房不過千呎，令其有些許卻步。

一位不願意透露姓名的小姐指，雖然自己並不熟悉目前樓市市況，但認為若然在九肚山，相信住宅景觀既有山景亦有海景，目前發展商開價並不算貴。雖然目前未能決定買入什麼單位，但本來較想買入洋房單位，然而項目洋房面積只有約900方呎，直言令自己有些許卻步。

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