投資導航｜武漢肺炎大洗牌 美股拼購潮尋寶

今年3月至8月底美股大反彈，9月出現一次深度調整後，現時市況反彈後回穩，相同幅度的升勢恐怕短期再難出現，然而，科技企業股價反彈後水漲船高，公司有更大能力進行併購，包括集資或以換股的方法收購目標。同時，未能受惠於科網浪潮的企業或者要出手救亡，兩極化的股價及營商環境，加速企業併購潮。近期最大單併購案，要數英偉達（NVDA）收購有日本軟庫持有的英國晶片架構公司ARM，又例如9月26日《投資導航》預測AMD（AMD）收購Xilinx（XLNX），隨後外媒傳出併購方案後，後者股價即日升兩成，併購買盤全文滿天飛，今期《投資導航》搜羅五大類拼湊機遇，發掘美股下一浪尋寶潮。

遊戲開發商：平台搶購遊戲內容

微軟（MSFT）及Sony最新公佈新的遊戲主機，而不同平台例如蘋果（AAPL）及騰訊（700）都希望在遊戲市場中佔一席位，主機、手遊及電競的遊戲開發商變得有價有市。微軟最新宣佈，收購Doom的遊戲開發商ZeniMax，代價為75億美元現金，並計劃將ZeniMax旗下子公司Bethesda的遊戲帶入Xbox或電腦；一直不斷收購多間開發商的騰訊最近收購瑞典遊戲工作室10 Chambers。

今年8月，市場曾傳出微軟將以每股8美元收購Glu Mobile（GLUU），不過，微軟收購另一遊戲開發商ZeniMax後，再收購另一開發商的機會下降，反而，其他平台或有併購的可能，包括剛推出Apple One的蘋果，又或已經收購多間開發商的騰訊。

此外，9月蘋果（AAPL）宣佈將訂閱服務捆綁為Apple One，當中包括遊戲平台Apple Arcade，遊戲內容成兵家必爭之地。騰訊佔5%股權的動視暴雪（ATVI），持有熱門電競遊戲《魔獸世界》、《星海爭霸系列》、《暗黑破壞神系列》等版權，亦是遊戲界的重點，但因其市值達618億美元，併購機會較低，反而騰訊會否增持成焦點。

雲端股份：股神都買雲端股 科企隨時出手

股神畢菲特旗下巴郡（Berk.A）投資2.5億元於數據儲存庫股雪花Snowflake（SNOW），是畢菲特1959年福特上市之後首次投資新股；亦見證雲端業務受到新舊投資者的重視。

今年8月，路透社報道指，亞馬遜（AMZN）跟美國雲端服務公司RackSpace（RXT）就入股進行磋商，計劃取得其少數股權。RackSpace是亞馬遜雲端服務的合作夥伴，協助用家將數據上傳至雲端平台，同時亦有跟Google及微軟的平台合作。該股市值為34億美元，亞馬遜有足夠的財力以現金或股份入股或併購。

先後跟微軟及Google合作的雲端儲存平台Dropbox（DBX）過去亦一直傳出被微軟併購的傳聞，跟其他近期上市的雲端股份不同， Dropbox是間有盈利的雲端公司，微軟可藉收購Dropbox在雲端業務市場上擴大版圖，並整合One Drive及Azure。而不少雲端股本身沒有盈利，業務本身跟大型雲端企業亦友亦敵的關係，例如雪花最大的雲端供應商便是阿馬遜，業務跟後者的Redshift重疊，長久下去，這類企業或成大型雲端企業的併購目標。

龍頭併購：蘋果買迪士尼？

9月26日投資導航預測AMD收購賽靈思（XLNX），隨後《華爾街日報》傳出併購方案，後者股價即日升超過兩成。據該報透露，由於AMD股價今年大升7至8成，市值一到逼近1,000億美元，公司計劃以股份作收購條件，收購價或超過300億美元，超過賽靈思的280億美元市值。

另一傳聞超過一年的併購，要數蘋果買迪士尼（DIS），今年3月因為迪士尼股價跌至低位不足80美元而引發猜測。蘋果的平台需要內容以吸引訂戶，不論是Apple One或是Apple TV， 蘋果有龐大內容需求，一旦收購迪士尼，隨時在串流電視上挑戰Netflix（NFLX）。事實上，迪士尼於2006年收購已故蘋果創辦人喬布斯的另一企業Pixar，兩間公司早已有聯繫。

交易的最大障礙是迪士尼超過2,200億美元的市值，截至6月底，蘋果現金及短期投資總額為930.5億美元，蘋果股價今年升近齊成，一旦作出收購，相信以蘋果股份作收購代價機會最大。

武肺累事：旅遊、石油股等救亡

武漢肺炎疫情令旅遊業及運輸業重創，科網股今年爆升，但仍要有輸家，當中要數代訂機票酒店的Expedia（EXPE）及原本有上市大計的Airbnb。

Expedia今年股價下跌14%，跟科技大浪脫軌，公司今年首兩季轉盈為虧，上半年蝕逾20億美元。今年4月，Expedia向私募基金銀湖及阿波羅環球出售價值12億美元優先股及20億美元債項，換血續命，消息公佈後當日股價即彈5.7%，但若疫情持續，無力償債，賣盤是最後手段。

另外，郵輪股及石油股今年重創，股價大跌7至8成，亦有被逼賤賣的機會。康菲石油（COP）以97億美元收購Concho資源；股神畢菲特早前亦出售西方石油（OXY），最新已不再顯示持股，西方石油同時面對次季大蝕84億美元、去年併購Anadarko石油失利及支付畢菲特優先股股息2億美元，一旦財困，隨時要賣盤離場。

美中冷戰：華為、TikTok，下一隻是...…

美國政府全面封殺華為，包括游說盟國停用華為5G設備，並禁止晶片廠提供晶片。美國政府亦逼令字節跳節出售TikTok美國業務兩成股權予甲骨文（ORCL）及沃爾瑪（WMT），自8月傳出有意競投TikTok後，甲骨文及沃爾瑪分別升7.52%及5.69%。不論美國總統選舉結果如何，中資出售美國業務將成未來主軸。

美國國務卿蓬佩奧推出「潔淨網絡計劃」，下一波被針對的料為支付系統，包括騰訊旗下的Wechat Pay及螞蟻集團的Alipay。由於有如TikTok般被迫出售危害美國國家安全的業務，出售價未必合理，交易時間亦受限，故反而對買方有優勢。一旦特朗普連任，料共和黨支持企業甲骨文可續任網絡風紀；反之，拜登當選，微軟(MSFT)及Facebook(FB)有望成為可信收購方，買下中方新興企業受惠。

另外，電動車已非僅賣車，未來是無人駕駛及自動的士，雲端、路線、顧客習慣的數據皆為國家安全。若以大中華心態思考，美方先後針對當紅的華為及TikTok，下個當紅企業為今年股價升近6倍的電動車股蔚萊(NIO)，當進軍美國市場，收集用戶數據，成為下一個被打壓甚至要出售對象亦不出奇。

記者：投資組

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！