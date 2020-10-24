市區成交｜換樓客斥1,060萬元購太古城582呎單位 呎價約18,213元

美聯物業太古城分行區域經理范浩銘表示，太古城10月份成交活躍，迄今暫錄29宗成交，該行剛促成一個582實呎戶，換樓客以1,060萬元入市，2007年貨轉手升值逾2倍。 范浩銘稱，剛成交的太古城為南山閣高層F室單位，單位實用面積約為582呎，建築面積約為675呎，為兩房間格，獲同換樓客垂青，故議價約40萬元後，以約1,060萬元成交，折合實用呎價約為18,213元，建築呎價約為15,704元，屬市價成交。 原業主於2007年7月以約350萬元購入上述物業，是次轉手帳面獲利約710萬元，物業升值約203%。

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