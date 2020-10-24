獅王「重光」升逾3%　領漲港股

【本報訊】滙控（005）旗下滙豐中環總行的銅獅重光，昨日飆3.2%至32.25元，相對9月下旬創下近25年的低位27.5元，已反彈17.3%，並拉動恒指向上57點，成為大市昨日升勢的最大功臣。其餘本地銀行股亦發力，恒生（011）抽升5.6%至121.7元，中銀香港（2388）則上揚2.6%至22.05元。

若以升幅計，則以「三桶油」在一眾藍籌股中跑出，最勁是中海油（883），升7.3%至7.67元；中石化（386）及中石油（857）則分別升6.7%和6.5%。

ATM等新經濟股反錄跌幅，騰訊（700）微跌0.4%至561.5元，阿里（9988）挫0.7%至298元，美團（3690）則報262.4元，插2.5%。不過，在上述舊經濟藍籌股力撐下，恒指最終錄132點升幅，報24918點，繼續進逼25000點關口。按全周計，恒指累升531點，兼達成連續第四周造好。反觀恒生科技指數表現乏力，昨收報7484點，全周跌120點。

大市成交額方面，昨按日略增2%，達1,116.48億元，其中北水淨流入了36.06億元，最多是淨流入騰訊，達8.03億元；錄最多淨流出的是小米（1810），涉資2.27億元。

恒大贖回122億境外債

另外，中國恒大（3333）昨日公告，已贖回2020年到期、本金總額15.65億美元（約122億港元）境外債，並已將所有2020年到期債券償還完畢，又指贖回對集團不會對財務狀況造成重大影響。彭博報道指，恒大第二大戰略投資者蘇寧電器雖曾表示，希望恒大向它回購200億人民幣股權投資，但蘇寧創辦人張近東出席上月恒大的補充協議簽字儀式上，表示同意放棄明年1月的回購要求。