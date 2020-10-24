魑魅魍魎｜疫情下資本市場催生SPAC（十一少）

2020 年的資本市場受疫情衝擊，市場更波動、前景更悲觀，許多投行IPO承銷和估值變得更保守，促使企業更傾向以「特殊目的收購公司」（Special Purpose Acquisition Company）方式在美國上市的公司，讓企業能既能以更短時間上市，超級投資者如李澤楷和Peter Thiel共同成立的BTWNU、Bill Ackman的PSTH.U也是近期炙火可熱的SPAC。

所謂以SPAC方式上市，好處是可節省巨額的上市費、路演、審查等繁瑣流程，既可避過監管機構的上市聆訊，同一時間又更快把公司推上市（保守估計大約需要約140天時間）；相反，傳統的IPO過程則需要更長時間，期間更容易受到市場波動影響，不過好處則有較多媒體注目，提升公眾認知度和參與度。

由於SPAC新股文件上不會表明收購目標，只會略述所收購的行業類別或所在地區，故投資者認購時，只能透過股東背景、管理團隊往績來評估投資價值，市場也傾向投資在知名資產管理公司和著名投資人身上，一般來說，SPAC先行上市之後，通常會有18至24個月的時間去找尋適合的併購目標，才會「貍貓換太子」。

截至10月初，年初至今已經有133家公司以SPAC方式上市，佔美國IPO數目約一半，融資金額超過508億美元，相當於2019年全年 136億美元的3至4倍，增幅非常明顯，數字反映疫情下資本市場的小改變。

今年不少明星級初創公司也透過SPAC方式操作，如電動卡車製造商Nikola、網上體育博彩平台Draft-King等，有指Airbnb和軟銀孫正義的「貨尾」，如Wework和OYO，未來也可能會透用SPAC公司搞上市。

而除了一些初創公司渴求上市而搞SPAC，近日就連超級富豪李澤楷和Paypal創辦人Peter Thiel也聯手投身這個遊戲，成立一間名為Bridgetown的SPAC，聲稱要尋求東南亞的科技、媒體或金融服務公司為收購目標，要物色一間「東南亞傳奇公司」，據知未來會複製這種土打法，啤出更多SPAC。

這種以SPAC方式上市，香港一直沒有引入，相反在美國則做到成行成市，未來香港如能設計出一個保障投資者的SPAC機制，不妨也考慮下引入這種玩法，既能為企業提供多一個融資選擇，也可間接減少殻股和老千股亂象橫生，不失為一件美事。

十一少

http://fb.com/11mister

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