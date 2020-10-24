長和賣產｜Cellnex據報就收購長和歐洲鐵塔進行深入談判 作價或達827億元

據《彭博》報道，歐洲最大無線電塔營運商Cellnex Telecom SA考慮競購長和（001）的歐洲無線塔業務，正在進行深入談判，商討以約90億元（約827.3億元）收購長和旗下資產，或成為歐洲最大的電信基礎設施交易之一。

報道引述消息人士指，目前Cellnex與長和尚未達成協議，最終價格及條款可能會有變化，談判亦可能破裂。Cellnex及長和未就事件作出回應。

長和據報一直與顧問機構合作，以便將其歐洲鐵塔業務分拆為一家獨立附屬公司營運，亦考慮出售業務的少數股權。集團於去年8月曾稱，計劃建立新的基礎設施部門，將目前擁有2.85萬座鐵塔納入其中，並向當地營運商打開合作大門，預期交易可助長和減少債務，以及分擔昂貴的5G網絡建設費用。

受消息刺激，長和ADR曾升5.7%至6.26美元。

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