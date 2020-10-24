型男字典｜戰場上的西裝角力　拜登激戰特朗普（觀奇氏）

一個是華爾街大亨，另一個是傳統美國菁英。要從中二揀一看似一點也不難，用剔除法剔走最討厭那位就是了，但政治那有這麼簡單？觀奇氏之前曾談過關於Donald Trump的衣著。作為一位國際大亨及政治領袖，其實無可能會犯下那麼多的錯失，永遠的紅色超長絲質領呔signtaure，西裝cutting除了the buttons rule正確之外其他全部零分。那超闊身的西裝從政治心理學上看那是不安全感的表現，但我卻認為那XXL尺寸的西裝就像可以隨時開拖的戰衣，捲起手袖隨時為打爛仔架作好準備。伊朗通信部長說他是「穿著西裝的恐怖份子」又有點誇張，但如果說他是「穿著西裝的爛仔」應該當之無愧。

反觀Joe Biden，恰到好處的西裝比例，胸是胸、膀是膀，就連褲長都是剛好碰到鞋面，每次出場都未試過著錯過衫。雖年過77卻不時穿上公仔圖案領帶，早年喜愛Brooks Brothers及Polo Ralph lauren，政治動機相當明確。唯一要雞蛋裡挑骨頭的是那長了半吋的西裝手袖。

再說說其他「行頭」，Donald Trump偏愛金錶，Patek Philippe, Rolex, 江詩丹頓通通是他的至愛；至於Biden卻調地戴平民化的Omega Seamaster Diver 300，足見他在在選舉工程下的苦工，與土豪級的Donald Trump相比，成功打造出一種較貼地的形象。

政治是世界上最黑暗的事情，表面看到愈是完美往往愈是污糟，正如真小人偽君子真的很難區分，但至少真小人會生出一種討厭的氣場讓你敬而遠之，而偽君子卻只會在ticket pocket內偷偷藏起匕首，步近後殺你一個措手不及！

觀奇氏

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