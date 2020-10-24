啟德地下周五招標　估值降15%

【本報訊】住宅市場需求龐大，政府加快賣地步伐，繼大埔乾坑住宅地截標後，政府隨即推出另一地皮招標。地政總署推出位於啟德跑道區前列的4E區1號住宅地，預計提供390伙，下周五起招標，11月27日截標。

大埔乾坑地收8份標書

地段位處啟德發展區跑道前端，鄰近去年截標的4A區1號用地，地盤面積5.98萬方呎，最高可建樓面面積32.8萬方呎，預計可提供390伙。中原張競達指，啟德新區發展漸趨成熟，屯馬綫1期亦已通車，令區內住宅需求大增。預計項目每呎樓面地價約11,000元，總值約36.1億元。

萊坊林浩文表示，市場對啟德住宅地皮仍有興趣，相信發展商各自計數，樓面地價每呎約10,500至11,500元，估值約34億至38億元，比年初下調約15%。地皮成交價對地價起指標作用，亦可了解發展商對後市看法。

至於大埔滘段大埔市地段第241號用地截標，市場反應不俗，最終共收得8份標書，記者現場所見包括有信置（083）、建灝、碧桂園（2007）、宏安地產（1243）、永義國際（1218）入標。資深投資者何鐵城都到場入標，並指自己現擁有大埔滘241號及234號地中間土地業權，因此對是次投地志在必得，有意混合發展為低密度住宅，會「起間大屋留畀自己」。

地段位於大埔乾坑，鄰近中文大學，地盤面積約6.71萬方呎，最高樓面面積為10.07萬方呎，市場估值4.2億至6億元，每呎樓面地價約4,200至6,000元。

另外，恒地（012）申請強拍的紅磡黃埔街26至40A號和必嘉街83至85號4幢舊樓，日前獲土地審裁處批出強拍令，底價13.065億元。強拍的4幢舊樓，樓高8層，地下為舖位，以上則是住宅，總地盤面積約13,175方呎。