經濟學玄理｜婚嫁行業有前途？（白雪）

相信不少人都會聽過「雙春兼閏月」，適逢今年是庚子年，亦是雙春年，所謂「雙春」是指一年內有兩個立春，也象徵開枝散葉，故中國傳統認為雙春年特別宜嫁娶。「閏月」則指該年的農曆曆法中有閏月，即這一年共有十三個月份。「閏」有滋潤、豐收的意思，寓意夫妻恩愛和睦，有愛情滋潤。如果一年中有齊「雙春」和「閏月」，代表喜上加喜，預計較多準新人會選擇今年計劃「拉埋天窗」。但事實是受疫情影響，不少準新人大失預算，相關行業亦大受影響，例如酒店、酒樓、婚宴司儀、策劃團隊以及化妝師等，想入行的你，會否卻步？或者正在這個行業工作的你，有沒有想過放棄？不如分析一下未來前景。

最新一位婚宴司儀以每一單工作或整個項目計算，大約4至10小時收費4000至30000元不等，當然要視乎司儀經驗、名氣而定。有報道指，有婚宴司儀一年接約過百場司儀及統籌工作，年賺約70萬元。全職或兼職也好，相信是一個不錯的搵錢行業。你可能會說，不少人會找朋友幫手擔任司儀，可以節省一筆費用，但專業或星級司儀當然不同，包括臨場處理及應變，加上悶場機會較少，口才亦較了得，相信一定會更好。如果這個職位你認為不太需要或認同，以下這個婚宴崗位，需求應該較大。

如果自問口才麻麻，又或者喜歡單獨工作，婚宴化妝師相信是一個不錯的選擇。市面的新娘化妝及髮型服務都沒有劃一收費，收費都受化妝公司及化妝師的經驗及人氣而定。不少新娘化妝師公司都以套餐形式提供服務，價錢的差異視乎化妝及髮型數目及有沒有化妝師跟場，由數千至過萬元不等。當然，要付出全日時間，加上如果是公司團隊，亦要與公司分佣、拆賬，或者是個人也好，客源方面會較不穩定，不過以旺季為例，婚宴化妝師每月收入數萬元甚至更多。

未來這個行業真的有前景嗎？結婚人數會不斷增加還是減少？越多越多人選擇將婚宴從簡，預算亦較少，相關行業收入下跌，真的值得入行嗎？回看九運這20年，屬火，後天八卦在正南方，喜慶星及愛情星當令，帶來良好姻緣及桃花，所以未來結婚人數會不斷增加，相關行業收入理論上不斷增加。雖然婚宴規模及形式可能會有轉變甚至變小，但前景相對樂觀，所以想轉行或做全職、兼職也可。

2019年為盲年，通常不宜嫁娶，所以不少人選擇今年結婚，因為「雙春兼閏月」，但好景不常，有疫情關係，加上限聚令，令不少準新人改期或取消婚宴，相關行業收入大受打擊。屬火的九紫喜慶星無力，受今年大金水年影響，所以單看「雙春兼閏月」是不夠。未來20年的時間，九紫星力量強大，喜慶事增加，投入相關行業相信有不錯前景及收穫。

白雪

https://www.facebook.com/snowwhite.fengshui

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

上車必讀天書 「九成按」入市懶人包

點擊即睇《按揭必讀手冊》電子書

----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！