新界成交︱元朗YOHO Midtown 3房戶 4年升值54%

中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，大市氣氛帶動下，元朗站二手交投表現造好，YOHO Midtown本月累錄5宗成交，包括1座中層C室，實用面積607方呎，3房間隔，享開揚景致，叫價1100萬元，經議價後，減價100萬元，以1000萬元沽出，折合實用呎價16474元。

王勤學表示，買家為換樓客，見上址業主肯減價，立即承接。原業主於2016年3月以650萬元買入單位，持貨4年，帳面獲利350萬元，單位升值54%。

王勤學指，YOHO Midtown新近亦錄5座低層A室成交，實用面積362平方呎，一房間隔，外望市景，叫價650萬元，減價18萬元，以632萬元沽出，折合實用呎價17459元。原業主於2010年2月以221萬元買入單位，持貨10年，帳面獲利411萬元，單位升值1.9倍。

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