灣區風情｜iPhone 12大賣 小粉紅又愛國上腦（程凱）

iPhone 12等蘋果新機推出，內地預售逾百萬部，首日開售人龍即排滿全中國Apple Store，炒價更曾高出原價3,000元人民幣（下同）。

眼見蘋果機銷售不受政治影響，小粉紅惟有網上打打嘴炮，批評買iPhone的中國人全都不愛國，甚至批排隊的人都是土鱉、沒立場、沒志氣；當然都有明事理的人反問，是不是所有人外國發明的，中國人都不能用？Android又用不用？其他手機有外國芯又如何？

鼓吹民族主義情緒，本來就是死路一條，哪有一個黨或一個民族能戰勝全宇宙？追求大同世界，以價值觀牽引人心，才是現代國家吸引人才的正確方向。難度口說愛國就有錢買iPhone 12？歌頌祖國又可研發出3納米晶片？

iPhone 12大賣，富士康已即加緊增加人手出貨，工人月薪據報由5,500元，搶高至1萬元，而其他蘋果代工商如和碩、比亞迪電子（285）亦現搶人潮，工廠各生產線都全面開工，成為疫後難得一見的盛況。

若為了愛國，手機無得用，工人無工開，這個國愛來有甚麼用？相反，人人有工開，出糧有餘錢買頂級手機玩，自由自在生活在這國家的話，這個國又有誰不愛？

習主席南巡吹捧深圳是黨領導的成功，這句話其實沒錯，中共最成功就是改革開放，當初放手不理深圳，讓香港可帶挈深圳經濟起飛。如果今時今日大灣區都要成功，同樣需要自由環境，吸引國際資金。可是，一句國家安全就封殺了香港自由，就連香港人也急急腳離開，何談國際投資？如果內循環都可成功的話，當初深圳就無需改革開放了吧。

程凱

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