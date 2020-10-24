沙田第一城煤氣自殺凶宅六折沽 基督徒360萬接貨上車呎價1.18萬

臨近重陽，有凶宅投資者劈價去貨減磅。市場消息指，沙田第一城一伙早於1998年發生煤氣自殺案的凶宅單位，曾在2008年至2012年間短短4年間四度轉手。投資者業主劈價最新15%，以360萬元將單位售出，新買家據悉是一名基督徒，為了上車對凶宅單位感「無所謂」照樣接手，呎價11,842元，比市價平約4成。

市場消息指，沙田第一城49座中高層D室，實用面積304方呎，兩房間隔，曾在1998年發生煤氣自殺案成為凶宅。業主是一名投資者，在2012年以210萬元購入，當時呎價6,908元。業主買入後一直將單位放租，租金約9,000元至9,500元。曾在2015年欲將單位放售惟不成功，今年5月，再以430萬元在市場放盤，最終獲一名外區租客以360萬元接手，據悉新買家是一名基督教徒，不介意單位是凶宅而打算購入自住，呎價11,842元。

翻查資料，單位在2008年至2012年間，4年內4次轉手，每名業主僅持貨一年即賣樓，其中兩人更是蝕16%左右離場。至於同座的中層D室，今年7月時以578萬元成交，呎價19,013元，是次凶宅售出比市價平近40%。

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