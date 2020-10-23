BrandStory｜FedEx「完美」創業故事 曾淪落賭21點度日

自英國公佈持BNO人士可享更長居英權，帶挈速遞公司生意大好，其中不少人會選用FedEx寄送文件往英國，深信「使命必達」，但原來這個品牌成功背後的藏着有一段神秘的創業史。

創辦人Frederick Smith於1962年入讀美國傳統名校耶魯大學的經濟學學生，畢業後參軍打越戰數年，退役後再次回到校園，寫論文研究和探討如何建立高效的航空運輸，解決當時在美國物流的難題。

當時在美國，美國郵局鐵路和飛虎航空公司等都很少把包裹直接送到目的地，而Frederick就提出買飛機專門用來幫公司送貨，異想天開，也被大學導師形容論文「荒謬」，評為「C」級。

但耐人尋味地，在沒有太多公開資料下，他突然於1971年驚人地籌到9,100萬美元，把這條神橋付諸行動，創辦具有國家戰略意義的FedEx，添置8架飛機提供服務，覆蓋35個城市。

奈何石油危機殺到，國際油價大升，FedEx負上數百萬美元債務，導致公司瀕臨破產邊緣，據報FedEx一度只剩下5,000美元，不夠資金支付飛機燃料，甚至要飛行員使用個人信用卡付燃料，非常具故事性。

當時Frederick Smith就決定賭一把，飛到拉斯維加斯玩21點，把剩下的5,000美元變成2.7萬美元，先讓公司繼續營運一周，繼而再成功融資1,100萬美元，靠運氣，助FedEx渡過困境，而公司自此發展也一帆風順，成為國際貨品運輸龍頭企業。

FedEx的成功，坊間不少人整理出一系列陳腔濫調的管理哲學，如「把人才當客戶」、「讓客戶每一次都享受到FedEx無與倫比的服務」、「與員工、合作夥伴及供應商建立互惠、互利、互信關係」等，根本就是一個完美得過份創業故事。

比較實在的，反而是其Logo內藏品牌小秘密，話說最初FexEx標誌採用全寫Federal Express（聯邦快遞），後來在1994年找來Lindon Leader負責重新設計Logo ，在嘗試超過400個版本後，發現E和x之間可以併出一個箭嘴圖案，也就是FedEx今天的商標面貌。

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