內地客售君臨天下　八個月蝕468萬

【本報訊】近期屢有內地客劈價賣樓，個別更蝕讓沽貨。有內地客今年2月斥3,600萬元購入九龍站君臨天下一個單位，但持貨八個月便離場，成交價僅3,200萬元，料蝕逾400萬元。

消息指君臨天下2座中層F室，實用1,053方呎，望內園景，剛以3,200萬元連一個車位售出，呎價30,389元。該區地產代理透露，賣出單位的是一名內地人，今年2月以公司股權轉讓方式入市，當時造價3,600萬元，若計及一買一賣的地產代理佣金，實蝕約468萬元。

公司註冊處資料顯示，持有該物業的一間公司，董事的名字為國語拼音，應為內地人，報住地址為南昌站匯璽III 5A座一個四房大宅，其持有護照的簽發國家為瓦努阿圖。該匯璽單位2017年以3,865.9萬元一手買入。

國泰前員工減價沽映灣園

東涌近日連錄多宗退租及賣樓套現個案。中原張納賢指，近日東涌二手市場成交急增，過去三日連錄14宗成交，估計最少三分一涉及機組人員沽貨。其中映灣園2座高層E室，實用543方呎，兩房間隔，享山景。原業主為泰籍國泰航空機組人員，早前已辭職準備回國，並將自住單位叫價645萬元放售，減價15萬元，新近以630萬元沽出，呎價11,602元。單位於2010年3月以250萬元買入，10年升值1.5倍。

美聯張少勛表示，一名內地客在取得香港永久身份證後，隨即在東涌斥890萬元買入昇薈3座中層D室，實用741方呎，呎價12,011元。