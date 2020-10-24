創業起義｜港龍結束 由航權預視香港未來（尹思哲）

近這幾天，國泰裁員、港龍倒閉的消息，再加上朋友的回憶照，洗盡了Fb版面。港龍話完就完，唔少人感唏噓，婉惜一家紮根本土的航空公司，何以不能捱過區區肺炎？

年紀較輕的朋友，或許不知道，當年港龍創辦的「初心」，與其說是本土路線，倒不如說是愛國路線，旨在跟其時英資國泰對著幹的一家公司。

要知道，自1946年成立後，國泰憑着母公司太古的背景，在港英政府治下，得享航空專利權，不用面臨什麼競爭，因而迅速成長。

到1984年中英聯合聲明簽署後，出於中國政府不情願香港的航空業，一直由英資國泰繼續壟斷，於是一眾「愛國商人」包括曹光彪、霍英東、李嘉誠、安子介、包玉剛等接下國家任務，並由中國銀行、華潤集團等出資，成立了港龍航空，圖與國泰分庭抗禮。

在這個時候，國泰母公司太古，才開始感到焦慮，為了97後能保障既得利益和地位，在往後十幾年間，國泰想盡心思靠攏中國資金。

簡而言之，國泰由本來太古持有超過七成股權，在不斷溝淡及引入中資後，終於在2006年，為了併購港龍，下降至約四成左右。中資和英資在國泰董事會的影響力，當時可說是旗鼓相當。

縱使部分港人，今天仍視國泰為本地品牌，但英資的影響力一早大勢已去，以去年反送中風波為例，國泰就已頂不住來自中國的壓力，解僱兩名高層，率先披露的竟然是《央視》。今天的國泰，淪為國家隊一分子，可謂再無懸念。

最近國泰的這趟裁員，以至於港龍倒閉，表面上是經營困難，禁不起武漢肺炎的衝擊，實際上港龍卻要讓出航權，讓港府收回及重新分配。出事後，大灣區航空迅速發聲明，表示極力爭取營運港龍的航線。

縱觀國泰多年來，為了留在香港，保護既得利益，扭盡六壬挖空心思，換來的下場是怎樣？繼之前高層被炒，到今天港龍不保，航權又要交出，像這樣的所謂「生存」，到底又有什麼意義？

無論如何，在BNO VISA大開方便之門的今天，國泰及港龍的命運，至少也像是一個水晶球般，率先預演一次給廣大的香港人看。留在香港殘存，或到英倫冒險，如何取捨，悉隨尊便。

尹思哲

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