國金89樓｜陳健波金主的財政異象（程總裁）

本總裁今年中曾經拆解過立橋保險與中聯辦關係密切，而立橋保險最大股東為香港經營許氏兄弟找換店的許氏家族，在內地有廣大官場人脈，其聘用建制派議員陳健波任立橋保險CEO，為他提供薪金，可以放心在立法會上搞亂香港，不過這個金主近來有些財政異象值得關注。

許氏本身經營的找換店去年被《蘋果》踢爆涉及非法集資，透過提供「存款」產品高息吸資，疑投資其在內地的兆邦基集團的深圳地產項目，惟後來「存款」產品停售，意味一條重大的吸資渠道被截斷。

無獨有偶，近月大台不停播放深圳兆邦基地產的深圳坪山樓盤廣告，並以「視帝」黎耀祥做代言人。究竟是大台廣告費太平，還是許氏旗下的兆邦基地產有急於周轉的壓力，力谷銷售並搵香港人落叠？中央針對內房企業的「三條紅線」非常辣，深圳兆邦基地產並非上市公司，財務資料不多，只能肯定的是疫情期間這些小型非上市房企面臨更大的融資壓力。

至於許氏兄弟找換店王國，要從事本業找換及滙款亦相當困難，原因是武漢肺炎下跨境活動減少，相關生意預料下滑。奇怪的是這間找換店公司網頁忽然冚檔，多間轄下「許氏兄弟」牌頭公司亦突然改名換姓，變成「HB FOREIGN EXCHANGE LIMITED」、「永富外幣找換」、「加興找換」、「新豐外幣找換」等，意味許氏兄弟不再以單一品牌出現。

刪除網站、改名換姓有甚麼考慮？是打算改過自新，還是隱姓埋名背後有另類操作，例如將「存款」產品以另類方式重現眼前，避免連鎖店式攬炒。這些傳媒或監管機構要多加留意，避免小市民資金出現風險。

許氏的另一異象，是旗下立橋人壽推出回報率極高的短期儲蓄保險計劃，「2Pay5」美元保單年回報率高達3.3%；「2Pay5」港元保單亦高達2.82%，可謂冠絕全香港保險公司。

泰禾人壽的例子大家領教過了，當年極高利息原來是迂迴融資，為內地發展項目提供資金，最終母公司面臨爆煲收場需要將香港壽險公司賣盤。不知道立橋的投資組合又有甚麼特別成份？保監局又有沒有盡責做好監管？要知道現時立橋人壽從未上載其財務報表至公司註冊處，為甚麼呢？

程總裁

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