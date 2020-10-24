螞蟻IPO｜馬雲：螞蟻已定價 為史上最大規模融資 數字時代全球化剛開始

螞蟻集團上市在即，阿里巴巴（9988）創辦人馬雲出席上海舉行的外灘金融峰會時指，昨日已於上海確定螞蟻金服的定價，為人類有史以來最大規模融資定價，亦是五年來首次在紐約以外，完成如此大體量的定價，惟未透露上市定價的具體金額。

據市場最新消息，螞蟻將於下周二（27日）招股，於11月5日掛牌，料於香港及上海共集資350億美元（約2,730億元），早前消息指，螞蟻的上市牽頭行分析員建議是次估值範圍介乎3,330億美元至4,750億美元（折合3.68萬億港元），即新股發行價介乎每股83港元至115港元。按照本港的上市程序，牽頭行的報告相當於為IPO公司進行詢價，惟最終定價視乎在市場詢價後，綜合考慮再決定。

數字時代全球化剛開始 只有一部手機便可做全球生意

馬雲在會上就全球化發表演說，他稱2020年非常特殊，未來一定是一段歷史的分水嶺。「今天是真正全球化開始的時候，今天是昨天的、原來的、傳統的工業時代的全球化正在終結。新的、真正的數字時代的全球化才剛剛打開。」疫情後該考慮如何讓經濟重生，不是為了回到昨天或回到以前，而是在更高的水平上面，從疫情中看到未來，看到趨勢並把握機會，世界格局在過去兩年發生了巨大變化，這時候堅持全球化比任何時候都重要。

他提及，「其實我大概在五、六年前對中國的全球化、全世界的全球化、中國的國際化有過擔憂，並預判未來20年是中國在全球中最難受的20年。」他解釋，國際化和全球化是兩個不同的概念，國際化更偏向於中國人跟外國人做生意，是雙邊為主，而全球化是世界各國的大事情，是一個全局的問題。

「從前全球化是發達國家和大企業主導，未來全球化應該是發展中國家、中小企業走向世界；以前貿易是全球化的主力，未來科技將是全球化的主力；以前是人在流動、貨在流動，未來是數據在流動、服務在流動；以前是傳統企業的全球化，未來是用好互聯網技術的企業的全球化；未來，任何一個人，只要有一部手機就可以做全球生意，未來所有的中小企業都是跨國公司。」他又預期，新一輪的全球化將由中國內需驅動，中國將會從「賣賣賣」變成「買買買」，而中國每一次大門打開都是進步的象徵。

他解釋，「全球化是一種服務世界的能力，不是賺世界錢的能力。中國企業應當堅定地走向全球，而不是去征服全球。」他稱數字化升級是確定的，一定會全面地改造所有的行業，不是每個企業都要轉型，但每個企業都必須完成數字化升級。所有的企業今天一定要思考，要利用數據化來進行升級自己的管理，升級自己的組織，升級自己的產品。「未來十年是傳統企業數字化的最後十年。」

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