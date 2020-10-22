英國成交｜曼徹斯特三房排屋 港投資者終149萬入手

英匯英國物業10月份促成一宗成交，為曼徹斯特M8一個三房Freehold 排屋，室內面積大約770呎，有前庭泊車位及大型後花園。

位置距離曼徹斯特市中心購物區只有3 英里，非常方便，步行10分鐘可以到達Crumpsall 輕鐵站，附近有大型公園，超市及醫院，適合家庭及醫療人員租客。

業主原開價近14萬英鎊，經多番講價，最後亦需要以14.8萬英鎊（約149萬港元）促成，反映曼徹斯特房屋比較熱賣。原業主在2015年中買入價為9.4萬英鎊（約95萬港元） ，持貨5年，賬面賺約58% ，新買家為香港投資客。 此買賣在今年7月中促成，英國政府當時已經公佈印花稅假期，成交因而急增及進入搶購期。

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