【本報訊】一連三日公眾假期，新界區新盤戰況激烈，有兩個全新盤周四開價，昨起同步收票，屯門帝御．星濤以入場價「三球」有找作招徠，首批123伙平均呎價1.46萬元，首日收逾410票，超額認購2.3倍；至於沙田名日．九肚山貴二手兩成，首日收票僅78張。而「票王」大圍柏傲莊，周日及下周一次輪推378伙，收逾2.1萬票。

帝國集團及香港小輪（050）旗下屯門青山公路帝御．星濤周四開價，首批123伙折實平均呎價14,585元，比1期貴逾7%。但項目入場門檻低，實用208方呎單位折實298.84萬元。市場消息指，昨日首日收票，項目已收逾410票，以首批123伙計，超額認購2.3倍。

負責銷售的恒地營業（一）部總經理林達民指，帝御．星濤首日開放展銷中心及示範單位，現場人流不絕，不少準買家屬1期向隅客，將部署提價加推。消息指，項目最快本周日加推，下周開售。

柏傲莊次輪發售378伙

長實（1113）沙田麗坪路的名日．九肚山亦同在周四開價，首批54伙均價17,730元，比同區二手貴兩成。市場消息指，首日僅收約78票，屬足額認購。至於新世界（017）等發展的大圍站上蓋柏傲莊，上周首輪大收2.27萬票成97年後的新票王，周日及下周一將次輪發售378伙，昨日截票，據悉收逾2.1萬票，以首輪的「復活票」為主。

沙田九肚山名日．九肚山推盤之際，同區由百利保（617）及富豪酒店（078）發展的富豪．山峯，一伙頂層連天台特色戶招標售出。單位是5座11樓Sky Pool Penthouse，實用面積2,436方呎，設679方呎平台及2,140方呎天台，附私人室外泳池，望城門河及山景，連2個車位以9,800萬元招標售出，呎價40,230元。富豪．山峯本周連環錄得3宗大額成交，共套現近2億元。

會德豐啟德項目快登場

內房海航系早前賣產救亡，會德豐用近132億元購入啟德兩幅住宅地，沐泰街12號最快今季登場。會德豐常務董事黃光耀指，項目正待批出預售樓花同意書，分兩期發展，1期提供399伙，戶型由開放式至三房不等，主打兩房間隔。

會德豐集團首三季售出965伙，套現約110億元，有信心年底突破1,000伙成交。成交以Marini系列為主，年內售810伙，套現逾84億元。最新1A座70樓A室頂層特色戶，實用1,476方呎，四房間隔，成交價3,517.3萬元，呎價23,830元，售價及呎價同創項目新高。