中美角力｜橋水達里奧：人民幣未來將取代美元 現為推動國際化良機

全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人達里奧（Ray Dalio）出席上海外灘金融峰會時發表演說，指出人民幣未來將取代美元，雖然美國和美元仍然非常強勢，但長遠而言投資者將找到替代風險的方法，並削減其影響力。

達里奧指出，對於人民幣未來將取代美元的說法，是基於對近500年來儲備貨幣帝國的研究，首先是荷蘭帝國和荷蘭盾，兩者後來被大英帝國和英鎊所取代，之後又被美國和美元取代，而他料兩者將逐漸被中國及人民幣取代。

他強調，美國和美元仍然非常強勢，因世界上大多數人都用美國印製的鈔票來購買商品，美國依然控制着清算體系，如發生資本戰爭便能切斷資金流，尤其是存在大量美元計價債務的時期，短期內有一定影響力，長遠而言，受制於此的投資者將找到替代風險的方法，並削減其影響力。

他又提出，投資者對美元債券配置的權重過高，惟其名義收益率爲零，實際收益率則爲負數，並會產生更多的新債務和新資金，認為持有債券並不合理及存有風險。他同時表示，目前是中國對人民幣進行國際化並發展金融中心的行動良機，隨著中國資本市場的開放及其強大基本面，中國將會獲得有利的資金流。

曾稱在中美較量中 「時間站在中國一邊」

達里奧曾表示，中國假以時日將取代美國成為全球一哥，本月亦曾指出，中國在一系列問題上比美國更具優勢，「鑒於多種事態的發展，時間站在中國而非美國一邊」，如疫情期間中國經濟比美國反彈得更快，以及在中國股市上市的「搶手」公司正在吸引資金，而中國的利率較高，意味着中國的處境更佳「不必印鈔」。

他又於7月時發帖文警告，中美緊張局勢可能會演變成武力衝突，引用二次大戰歷史為鑑，形容經濟戰往往是武裝大戰前哨，又指中美很可能捲入資本戰，美元或因此受傷。

橋水旗下基金今年表現未如理想，旗艦基金Pure Alpha II於8月時下跌了18.6%，最新資產管理規模約為1,480億美元，低於年初的約1,600億美元。

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