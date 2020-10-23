陸金所下周五美掛牌　籌184億

【本報訊】平保（2318）聯營公司、網上財富管理平台陸金所，展開美國招股程序。據陸交所向美國證交會遞交文件顯示，公司將發行1.75億股ADS，兩股ADS相當於1股普通股，每股ADS發行價11.5至13.5美元，集資約23.63億美元（約184億港元）。

陸交所將以股票代碼「LU」於紐約交易所掛牌。ADS預計於下周四（29日）定價，並於周五（30日）美國掛牌。

另外，美國總統大選最後一場大選辯論後，金融市場反應平靜。美國10月製造業採購經理人數初值報53.3，為去年1月後最高 ; 10月服務業採購經理人數初值為56，亦好過預期。

安踏有意競購Reebok

本港昨晚約10時，道指報28352點，跌11點；標普500指數報3456點，跌3點；納指報11459點，跌47點。

公司併購消息方面，德國運動用品商Adidas擬出售旗下Reebok，作價約20億歐元（約183.6億港元）。路透昨日引述德國雜誌《Manager Magazin》稱，安踏體育（2020）和美國戶外用品及服裝集團VF有意競購。Adidas尋求擺脫業務表現欠理想的Reebok，今次出售安排只屬初步階段，未落實任何安排。Adidas行政總裁Kasper Rorsted於訪問透露，冀明年3月底前完成出售Reebok程序。