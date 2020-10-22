英國成交｜曼徹斯特2房單位 港人149萬入手自住

英匯英國物業顧問葉桃樂指，該行10月份促成一宗成交，為曼徹斯特近市中心2房單位，地下有咖啡室及各類商舖配套。室內面積大約670呎，有露台及開掦景觀，連一個固定車位。業主開價14.5萬英鎊，最後以14.7萬（約149萬港元）成交。

單位座落曼徹斯特M15區，靠近市中心，步行10分鐘便可到達曼徹斯特大學及都會大學，步行16 分鐘可到達Deansgate輕鐵站。附近有大型超級市場，適合自住及學生租客。

原業主於2006 年新樓買入，買入價為121,545鎊（約123萬港元）。葉桃樂指，當年為英國樓市高峰，因此原業主持有5年後，賬面賺21%。

新買家為香港人，打算買入後自住，現有租客至明年6月，租金為 £750/ 月。

此買賣在今年6月中促成，英國當時印花稅假期未公佈，但本港國安法已經公佈，曼徹斯特樓市剛剛開始上升。

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