長和旗下｜赫斯基與加國能源公司Cenovus合併 換股涉資236億加元

長和 （001） 旗下赫斯基能源宣布與一間加拿大能源公司Cenovus訂立安排協議，雙方將於一項市值236億加元（包括債務）的全股份交易中合併，成立一家新的石油及天然氣綜合能源公司，並將以Cenovus名稱營運。赫斯基股東將以每股赫斯基普通股換取0.7845股Cenovus ，另外0.0651 Cenovus 認股權證。每份認股權證將賦予持有人於合併計劃完成後五年期間，按行使價6.54加元認購一股Cenovus普通股的權利。

交易已獲赫斯基能源與Cenovus雙方董事會一致通過，預期明年第一季完成交易。預期交易完成後及行使任何認股權證前，Cenovus股東將擁有合併公司約61%股權，赫斯基能源股東則佔約39%股權。

長和旗下、目前持有赫斯基能源40.19%股份的Hutchison Whampoa Europe Investments，將佔新公司約15.7%股權。長和表示，已與Cenovus訂立不可撤回之表決支持合併協議，同意於赫斯基能源股東特別大會上表決贊成。

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