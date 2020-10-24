【投資導航】美股9月出現深度調整後回穩，科技企業股價反彈後水漲船高，有更大能力進行併購；未能受惠科網浪潮的企業或要出手救亡，兩極化股價及營商環境，加速併購潮。〈投資導航〉早前預測AMD收購賽靈思（Xilinx），隨後外媒傳出併購方案，後者股價即日升兩成；今次再搜羅併購機遇，發掘下一浪尋寶潮。

微軟及Sony最近公佈新遊戲主機，而不同平台如蘋果及騰訊（700）都希望在遊戲市場中佔一席位，主機、手遊及遊戲開發商變得有價有市。微軟最新宣佈收購Doom遊戲開發商ZeniMax，代價為75億美元（約585億港元）現金，並計劃將ZeniMax旗下子公司Bethesda的遊戲帶入Xbox；不斷收購多間開發商的騰訊，最近亦收購瑞典遊戲工作室10 Chambers。

AMD帶挈賽靈思股價飆

今年8月，市傳微軟將以每股8美元收購Glu Mobile，但微軟收購ZeniMax後，再收購另一開發商的機會下降；反而其他平台或有併購可能，包括剛推出Apple One的蘋果，又或已收購多間開發商的騰訊。

9月，蘋果宣佈將訂閱服務捆綁為Apple One，當中包括遊戲平台Apple Arcade，遊戲內容成兵家必爭之地。騰訊佔5%股權的動視暴雪，持有熱門遊戲《魔獸世界》、《星海爭霸系列》及《暗黑破壞神系列》等版權，亦是遊戲界重點，但因其市值達618億美元，併購機會較低。

股神畢菲特旗下巴郡投資2.5億元於數據儲存庫股雪花Snowflake，是他1959年福特上市後首次投資新股；亦見證雲端業務受新舊投資者重視。路透8月報道指，亞馬遜跟美國雲端服務公司RackSpace就入股進行磋商，計劃取得其少數股權。RackSpace是亞馬遜雲端服務合作夥伴，協助用家將數據上傳至雲端平台，同時亦有跟Google及微軟合作。

先後跟微軟及Google合作的雲端儲存平台Dropbox，過去亦一直有傳被微軟併購；跟其他近期上市的雲端股不同， Dropbox是間有盈利的雲端公司，微軟可藉收購在雲端業務市場上擴大版圖，並整合One Drive及Azure。

〈投資導航〉早前預測AMD收購賽靈思，隨後《華爾街日報》傳出併購方案，後者股價即日升逾兩成；據該報透露，AMD股價今年大升七至八成，市值一度逼近1,000億美元，公司計劃以股份作收購條件，收購價或逾300億美元，超過賽靈思280億美元市值。

另一併購傳聞要數蘋果買迪士尼，迪士尼股價3月跌至低位、不足80美元而引發猜測。無論Apple One或是Apple TV，蘋果的平台都需要內容吸引訂戶，一旦收購迪士尼，有機會在串流電視上挑戰Netflix。迪士尼2006年收購已故蘋果創辦人喬布斯的另一企業Pixar，兩間公司早有聯繫。

交易最大障礙是迪士尼逾2,200億美元市值。截至6月底，蘋果現金及短期投資總額930.5億美元，一旦作出收購，相信以蘋果股份作收購代價機會最大。

美國政府全面封殺華為，包括游說盟國停用華為5G設備，並禁止晶片廠提供晶片。華府亦逼令字節跳動出售TikTok美國業務兩成股權予甲骨文及沃爾瑪，自8月傳出有意競投TikTok後，甲骨文及沃爾瑪分別升7.52%及5.69%。無論美國總統大選結果如何，中資出售美國業務將成未來主軸。

中美冷戰 蔚萊汽車勢受壓

國務卿蓬佩奧推出「潔淨網絡計劃」，下一波被針對的料為支付系統，包括騰訊旗下WeChat Pay及螞蟻集團Alipay。由於有如TikTok般被迫出售危害美國國家安全的業務，售價未必合理，交易時間亦受限，故反而對買方有優勢。一旦特朗普連任，料共和黨支持的甲骨文可續任網絡風紀；反之拜登當選，微軟及facebook有望成為可信收購方，買下中方新興企業。

若以大中華心態思考，美方先後針對當紅的華為及TikTok，今年股價升近六倍的電動車股蔚萊汽車，成為下個被打壓、甚至出售對象亦不出奇。