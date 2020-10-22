全球樓行．專欄︱港人在日本開設公司及銀行戶口基礎（張明珠）

在日本成立公司的基本流程主要可分為三大步驟。第一，製作並公證公司章程，需要明確表明公司社長（即代表取締役，亦即股東）的姓名、住址，以及公司註冊地址等內容，當客戶提供資料後，製作和公證材料的環節就由日本的行政書士操作。第二，制訂未來兩年公司的計劃，並根據公司章程的規劃將資本金匯入到日本銀行戶口。第三，向法務局遞交公司申請，而這個步驟須由日本的司法書士操作。以下將重點說明三大步驟須留意的地方。

香港人（非日本當地居民）在日成立公司 其實不難

首先，是關於外國人（非日本當地居民）在成立公司的問題。自2015年3月16日開始，即使公司的社長（即代表取締役）作為「三無外國人」（即在日本無簽證，無住址，無住民登錄）的情況底下，也可以成立公司。日本當地政府廢除了在日本成立公司時，代表取締役中必須有一位是日本人的制度。因此，就算所有出任社長（即代表取締役）的人是居於海外的外國人，也是可以在日本成立公司。

香港人匯錢到日本當地銀行遇到困難？

解決了外國人公司社長（即代表取締役）的問題後，第二個步驟就是要將資本金匯入到日本當地銀行戶口。從公司成立的流程來看，在日本申請成立公司前，要先把資本金（500萬日圓）匯到日本當地銀行賬戶裏。但是香港人作為沒有在日本生活過的外國人，哪來日本當地的銀行賬戶呢？看似困難重重，但卻不容忽視一個為外國人成立公司開設的特例。於新制度下，當發起人，以及公司成立時的社長（即代表取締役）都是在日本國內沒有住所的外國人的時候，可以使用跟公司沒有關係的第三者（自然人或公司）賬戶。

日本銀行戶口又是指甚麼銀行呢？

2016年12月20日起，可以接受公司資本金的日本當地的銀行範疇被重新定義了。

張明珠

Sakura Global董事兼創辦人

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