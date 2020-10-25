新股消息｜螞蟻傳A股IPO大型基金出價每股68至69元人幣●世茂服務傳16.6元定價

螞蟻集團上市在即，《路透》引述消息報道，一些大型中國基金管理公司已提交競購螞蟻A股的報價，介乎每股68至69元（人民幣．下同），當中大部分出價接近69元。按每股69元計算，未計集團行使15%「綠鞋」或超額配售權，螞蟻A股上市集資額最高可達1,153億元，估值最高達2.1萬億元。

阿里巴巴（9988）創辦人馬雲昨日出席上海舉行的外灘金融峰會時指，已於上海確定螞蟻金服的定價，為人類有史以來最大規模融資定價，亦是五年來首次在紐約以外，完成如此大體量的定價，惟未透露上市定價的具體金額。

據市場最新消息，螞蟻將於下周二（27日）招股，於11月5日掛牌，料於香港及上海共集資350億美元（約2,730億元），早前消息指，螞蟻的上市牽頭行分析員建議是次估值範圍介乎3,330億美元至4,750億美元（折合3.68萬億港元），即新股發行價介乎每股83港元至115港元。按照本港的上市程序，牽頭行的報告相當於為IPO公司進行詢價，惟最終定價視乎在市場詢價後，綜合考慮再決定。

世茂服務傳16.6元定價

另外，據《彭博》報道，世茂集團（813）分拆的內地物業管理業務世茂服務（873）以每股16.6元定價，集資97.64億元。近期物管新股遭資金冷眼相待，世茂服務孖展曾現抽飛，招股價介乎14.8元至17.2元，意味最終以中位數定價。

世茂服務發售約5.882億股，當中包括舊股，集資最多101.17億元。每手1000股，入場費17373.32元。股份預計10月30日掛牌。中金、摩根士丹利為聯席保薦人。

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