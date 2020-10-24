【摸魚手札】深圳應取代星洲而非香港 - 渾水

自從習大大南巡，強調深圳經濟地位，林鄭說深圳GDP超越香港……等，稍為有點腦子都知道這是一個政治大合奏，背後目的就是抬高深圳，貶低香港。張五常中了，幾年前他已寫文章說深圳將有非常大的發展潛力，引領大灣區，但他FF的遠景很遠；他期待深圳會發展成另一個矽谷，這個有點吹大了。不過，在政治博弈和判斷來講，他是押對的。

一河之隔，有兩個金融城市互相競爭，從城市規劃直覺來看，怎樣都不是一個好方向，鄰近城市互相競爭，內耗必多於進步；也不用說，上海20年也沒法取代香港，還有些口號式經濟方針，如西部大開發、雄安新區、前海、自貿區……等全部無一樣成功做到。歷史經驗已經證明，香港還是有些特殊地位，憑甚麼深圳可以幾年就取代到？

深圳和香港可以做到的是互補長短，例如深圳孵化了一些項目，走來香港上市；其實就是一些金融產品互聯互通，股票外還有一些ETF、衍生工具等，這些都是不會錯的經濟發展方向。

金融也有些不同玩法，一般來講香港的估值不太高，但上市相對容易，品牌形象也較好。不少內地公司都會考慮先在港上市，然後再搞些複合財務技巧善用兩地優勢。例如恒大是在港上市了，但他們有意思在內地A股二地上市，充份善用融資平台。

又例如，海爾電器最近有一個非常複雜的財務技巧，他們先以一個相對便宜的價錢在港私有化這個上市實體，然後跟母公司重組，再以更高估值在A股上市集資；這又是另外一種玩法，善用估值差異，有點arbitrage感覺。

深圳真正要做的，不是把香港當成競爭對手，而是一齊搵方法打贏新加坡這個海外東南亞競爭對手。新加坡比香港強的是股票以外的東西，例如若干債券、資產管理又或者若干保險業務和金融科技。

深圳要看準的反而是這些戰場。只是現在政治掛帥，明明中國和新加坡才是更明顯的敵我矛盾，深圳和香港只是內部矛盾，但基於政治原因，深圳和香港也要以敵我矛盾的高度看待。我無所謂，反正攬炒，我邊際上的損失也不會給那些買錯邊的政商名流那麼大。

渾水

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