全球樓行．專欄︱投資正著眼未來 世博之城—杜拜（余偉龍）

香港與杜拜，猶如世界上的另一個我，大家都以服務業、地產業、金融業、旅遊及高科技為主，在疫情的影響下，兩地經濟皆受重創，國泰航空（293）香港裁員5,300人，港龍航空停止營運，而阿聯遒航空則減25%空中服務員，其他行業亦受牽連。雖然天氣及經濟都準備踏入冬季，但大家不用太悲觀，現時全世界正極速研發疫苗，有望下年便能安全量產，2021將會是重啟世紀經濟的重要一年，而社拜的2021更會旅遊業興旺，地產及服務業蓬勃，當地政府亦已備準好迎接其經濟大復甦，因為杜拜下年將會有個國際大盛事 — 2021世界博覽會。

疫情遇上世博，就如否極泰來，今年年尾及明年，將會是投資杜拜的重要機遇。以2003年沙士時的香港為例，當年很多港人都以為香港完了，但如果其中有人抓緊機遇，買了圓方上蓋的任何一個房產物業，今天的回報是8-10倍，把握機遇，才能享受明天。

香港因為有沙士為前車，這次疫情對房地產影響不大，除了樓價高居不下外，大圍站上蓋新盤甚至被搶購，加上香港想買樓投資，首期動輒百幾二百萬，門欖非常高，一般人難以承受。大家有否想過，在富豪國家杜拜的市中心買樓，full pay最平也只是200萬左右（附送永續居留簽證），還能向發展商貸款，分3-5年免息分期還款，投資杜拜，也許是個不錯的選擇。

很多港人覺得杜拜好陌生，以為是一片沙漠，但其實杜拜是國際大城市，房地產市場如香港般蓬勃，有不少樓盤在樓花時期已經賣完，特別是杜拜市中心Downtown Dubai及海濱Marina地區，因發展成熟及配套完善，一直以來受世界各國投資者青睞。離市中心15分鐘車程的Dubai Hills亦正迅速發展，整片地區以大型住宅項目為主，設施配套以家庭住客為重，再配搭高爾夫球場及別墅群，適合想享受休閒安逸生活的人士。杜拜另一值得投資的地段是Creek Harbour，現正興建高級住宅社區，及比哈利法塔更高的建築物 — Creek Tower杜拜河港塔，以後將會成為杜拜另一經濟中心，與Downtown相望，就如尖沙咀與中環。

富豪國家，樓價會很貴嗎？根據杜拜地產市場觀察的統計資料，樓價在2009年金融海嘯後大跌，在谷底時只需150萬港元便能買到一個單位，及後經濟復甦，在2014年更因宣佈2020年舉辦世界博覽會，樓價大升到平均336萬港元一個單位，短短5年時間升值超過一倍。今年因疫情關係，杜拜的經濟命脈旅遊業、商業、地產等幾乎完全停頓，樓價跌至現時約240萬港元一個單位，差不多等於2010年的價位，基本上樓價已見谷底。

據杜拜大型房地產網9月份的最新統計，以杜拜市中心Downtown Dubai為例，平均呎價只需3500至4000港元，買一層能望到哈利法塔的1,000多尺的兩房單位，只需約300至400萬港元左右，最平的200多萬港元亦有不少選擇。

另外，杜拜樓出名租金回報高，據最近3個月的總計數字，200多萬港幣的Downtown兩房單位，月租金平均達14,000港元，租金回報有6至7%，就算扣除管理費及雜費，亦有4至5%回報，可謂非常可觀。因為成本低，所以就算只靠租金收入，不靠樓價升值，亦只需十數年便能回本，因此非常適合作長線投資。

除了投資房地產外，善用自身才能及經驗，在杜拜工作（附送永續居留簽證），也是投資未來的好選擇。杜拜的公司重視經驗大於學歷，當地一直以來大量需求金融地產業相關的銷售員、名店奢侈品銷售員、酒店旅遊相關的工作人員等，雖然現在疫情影響嚴重，但為迎接2021年的世博，屆時將會從世界各地大量聘請旅遊及各服務業人才，到杜拜工作，除了能有居留權外，薪水亦非常之吸引，皆因杜拜對於不同學歷及工作經驗有相關的法定薪金，例如大學畢業月薪最少25,200港元，而技術人員則月薪最少14700港幣。

據疫情前2019年中的政府統計數字，一般工薪階層的薪水，每月約為1.5萬至3萬港元之間，例如旅遊業平均約3萬港元，銀行、房產及零售批發業平均4萬港元，酒店經理及公司營業代表5萬港元，就算只是接待員及收銀員，平均月薪也有2萬港元，薪金更隨年資及學歷而上升，如有2至5年經驗，薪金會比新人高32%，所有薪金皆免稅，賺幾多袋幾多，因此杜拜很適合年輕人士去闖。

余偉龍

移民分析師

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