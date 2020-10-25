Second Life｜Mox成功吸新錢抑或塘水滾塘魚？（杜夫人）

Mox Bank日前低調公佈開業首月數據，上客3.5萬，未使用「高息吸存」戰術，只提供活期息1厘的情況下，用戶平均戶口結餘逾7萬元，存款24.5億元，吸存成本245萬元，成績相當好。

渣打、HKT、電盈加攜程這組合似乎有一定叫座力，加上100萬元或以下活期息劃一1%，對於沒有mortgage link戶口，又唔想做定期鎖住資金的人來說，有一定吸引力。

業界最關注虛銀是否成功吸引新錢、新客，眾安銀行截至6月底存款總額27億元，當中有幾多至今仍留存在眾安銀行，又有幾多流向新開業的Mox？

綜合坊間虛銀的迎新優惠，個別開戶即送上現金；個別小額活期存款息率高達3.6%；部份以高息定存作招徠；另一部份推消費回贈。為咗賺盡迎新優惠，有朋友先後開足7間虛銀，有高息優惠便入錢；如果無的話，拎完着數就將戶口閑置一邊。

有幾多資金用上述方法喺8間虛銀游走？是塘水滾塘魚，抑或新錢真的進場了？大概要等到年報才更反映全貌。

話說回來，市場近期焦點是新股和iBond，然而，虛銀卻未能與「市場熱話」沾上邊，既不能用來認購新股及買賣股票，亦未能認購債券，僅成為「銀紙中轉站」。

如果銀行App無買賣股票、外匯服務，只得基本存款、貸款產品，用戶活躍度自然大打折扣。不過，Mox是例外，首批獲發牌照，籌備一年半才推出服務，生態圈佈局大致完成，疫情下，推出staycation、換手機等現金回贈優惠，總算了解市場趨勢，其用戶月內平均使用該App超過廿次，嚟緊要做嘅，就係維持動力。

杜夫人由衷希望本港虛銀可以愈做愈大，若然他日有虛銀撈唔掂，要交還牌照，最希望當局考慮引入歐美虛銀。

杜夫人

fb.com/mrsmarydoo

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