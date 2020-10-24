基督徒360萬買第一城凶宅

【本報訊】臨近重陽，有凶宅投資者劈價去貨減磅。市場消息指出，沙田第一城一伙早於1998年發生煤氣自殺案的凶宅單位，曾在2008年至2012年、短短四年間四度轉手；投資者業主最新劈價15%，以360萬元將單位售出。新買家據悉是一名基督徒，為了上車，對凶宅單位感到「冇所謂」，照樣接手，呎價11,842元，比市價平約四成。

消息指出，沙田第一城49座中高層D室，實用面積304方呎，兩房間隔，曾在1998年發生煤氣自殺案成為凶宅。投資者業主2012年以210萬元購入，呎價6,908元；買入後一直將單位放租，租金約9,000元至9,500元。業主曾在2015年欲將單位放售惟不成功，到今年5月，再以430萬元在市場放盤，最終獲一名外區租客以360萬元接手；據悉新買家是一名基督教徒，不介意單位是凶宅而打算購入自住，呎價11,842元。

翻查資料，單位在2008年至2012年間，四年內四次轉手，每名業主僅持貨一年即賣樓，其中兩人更是蝕16%左右離場。同座中層D室，今年7月時以578萬元成交，呎價19,013元，是次凶宅售出價比市價平近40%。

東涌昇薈劈60萬售出

國泰大規模裁員後，向來受機組人員歡迎的東涌區二手地產市場，過去一周成交量加快；最新昇薈兩房戶以890萬元沽，由一名居港剛七年的中國新移民接手。

美聯物業張少勛表示，東涌昇薈3座中層D室，實用741方呎，兩房套房，向北享海景。原業主數月前開價950萬元放售，由於間隔較為罕有，加上景觀開揚，新買家睇樓一次即決定承接，議價後以890萬元成交，減價60萬元或6%，呎價12,011元。原業主2014年10月以678.7萬元購入，轉手獲利211.3萬元，升值約31%。