日本成交｜港投資者買大阪全幢物業 成交4球有找

Sakura Japan櫻之不動產董事張明珠表示，該行促成一宗日本成交，物業位於大阪港區，鄰近未來大阪賭場及萬博會的預定地。有香港投資者看好未來該區的升值潛力，以5,300萬日圓（約391萬港元）購入整棟樓宇作收租之用。

全棟大廈共5層高，室內實用面積約2,000呎，規模不算大，但附設電梯，較為少見。買家連租約購入，租客一口氣租下5層作辦公室之用，月租40萬日圓（約2.8萬港元），租金回報達9厘。張明珠表示，目前附近土地價格未算高位，以同區樓盤而言屬低價物業。

物業鄰近大阪其中一條主要鐵路環狀線的弁天町站，步行3分鐘可抵達大阪的商業核心地段梅田和大型商場，生活配套完善。乘搭中央線可到本町站轉乘御堂筋線，交通方便。

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