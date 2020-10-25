今期樓行｜餐飲寒冬打爛飯碗 港產米線專門店「麻酸樂」執淨3間舖

肺炎疫情似無盡頭，嚴重衝擊經濟，以至零售、餐飲服務等行業。除了航空業大規模裁員外，餐飲服務業失業率最新急升至15.2%，失業情況持續惡化。在港多個龍頭連鎖食店已被疫情「打殘」，紛紛大減分店數目。其中，港產飲食集團倩碧控股（8367）早年以米線品牌「麻酸樂」發迹，創辦17年，曾先後開設13間分店，惟最新再有兩間分店租約期未滿即「走人」，令品牌分店數目僅餘3間，遠遠跑輸集團其他副線品牌，甚或同行譚仔及譚仔三哥。

旅遊業向來是香港經濟支柱之一，每年為香港經濟帶來可觀的外匯收益。一場世紀疫症，打碎大批打工仔飯碗，餐飲業屬嚴峻的一個界別。香港飲食文化向來中西薈萃，加上本地雲集各國菜式，多年來均被冠以「美食天堂」美譽，吸引不少遊客慕名而來一嚐佳餚。

大至米之蓮奪星餐廳，小至本土地道街頭小吃店，均開得成行成市，不少連鎖餐飲集團經營得有聲有色，部份更成功上市，實行以美食闖出一片天。然而，隨着市況轉差，加上港府早前曾實施「禁堂食令」，重挫餐飲市道，多個品牌旗下分店數目大「瘦身」。倩碧控股早在2003年創立麻酸樂，高峯期曾於多區開設共13間分店，及後集團更涉足東南亞國家菜式，設立泰國菜「泰巷」和馬來西亞菜「峇峇娘惹」等兩個副線品牌，擴大商業版圖並成功於2018年上市。

不過，據集團2020年報，麻酸樂於相關財政年度有約5間分店，惟當中調景嶺都會駅商場及屯門青海圍的兩間分店最近則提早棄租離場。代理消息指，上述屯門青海圍8號屯景大廈地下A1及A2號舖，面積約1,600方呎，早於上月已由點心店以月租10萬元頂租。至於都會駅商場R03及27號舖分店，面積約6,206方呎，由品牌與同系泰巷於2016年以每月34萬元承租，本報記者早前到訪該分店，發現舖位目前已圍上封板，意味品牌已撤出舖位。

事實上，倩碧最新年報透露，兩間分店租約期分別至2022年7月和8月，即品牌提早近兩年撤出相關舖位，而分店數目亦只剩下3間。事實上，據集團官網顯示，現時副線品牌泰巷及峇峇娘惹共設有7間分店，較主打品牌麻酸樂多逾一倍，名副其實「妹仔大過主人婆」，市民洪先生更表示不知麻酸樂以米線作主打：「見佢有飯，又有台式嘢，以為佢係第二度嘅集團開過嚟。」記者曾以電郵向集團查詢旗下品牌發展方針，惟截稿前仍未獲回覆。

倩碧當年心雄上市集資發展，豈料主線品牌反而「越做越霉」，反觀同行龍頭譚仔及譚仔三哥自2017年先後獲日資烏冬連鎖店「丸龜製麵」母公司Toridol收購後，生意「越做越有」，今年疫市下更連開12間分店，與麻酸樂表現大相逕庭。

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