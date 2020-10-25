大圍新盤｜柏傲莊開售一周連錄兩撻定 涉約82萬元

新世界（017）及港鐵（066）合作發展的大圍站柏傲莊開賣兩輪均錄逾2萬張入票，成「97後新盤票王」，堪稱「難中過六合彩」。正當項目次輪正如火如荼開賣之際，有首輪「中六合彩」買家則撻定離場，項目最新連錄兩宗撻定個案，疑來自同一組大手客，涉約82萬元。

據一手成交紀錄冊資料，上述其中一伙為2A座46樓D室，屬實用350方呎一房戶，單位原於上周六（17日）、即項目首輪A組大手客揀樓當日，以824.1萬元售出，呎價約2.35萬元，惟交易於簽訂臨時買賣合約後未有進展，料買家遭殺樓價5%定金，涉額41.2萬元。另一撻定單位為2A座45樓D室，同為實用350方呎一房戶，與上述撻定個案同日售出，成交價則為816萬元，呎價約2.34萬元，料買家遭沒收樓價5%、即約40.8萬元定金。若為同一買家撻定，料損失約82萬元。

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