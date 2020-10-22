全球樓行．專欄︱寵物移民台灣如何適應（陳臻偉）

香港地小人多，居住環境擠逼，即便中產人士也不一定有能力買得起較大的房子和擁有較佳的居住環境。畢竟台灣的租金和房價明顯比香港低，在南部甚至可低至四份之一，所以很多寵物主人都希望來到台灣後可以跟他們的「家人」享受更寬敞的居住空間。

在香港，筆者相信養貓的人會比養狗的多，因為很多屋苑都是禁止養狗的。但在台灣，假若你的物業是自置的話，基本上是沒有寵物飼養的限制的。不過，亦須考慮有關噪音投訴的問題。可是，若要租住一間可以養寵物（不管是貓還是狗）而且較新，或在豪宅區及其外圍的房子，就比較難找了。所以主人亦須考慮這一點，但有些寵物移民公司也會提供這方面的協助。

談到寵物所需要的生活空間，貓和狗的飼養方式基本上是完全不一樣的。一個明顯的區別就是狗狗需要散步（遛狗）。若要找大樓而不會被投訴的話，可考慮比較鄰近公園或大草坪的住宅區，這樣狗狗便可以享受前所未有的活動空間了。有些狗主人也會選擇遠離市區的居住地點，一來可免受噪音投訴的問題，二來亦有足夠的空間給狗狗活動。

不要以為狗狗才需要較大的生活空間。移民來到一個全新的環境，貓咪的適應時間一般會比較長，而且貓咪在空間方面也有牠們的需求。擁有ABRA國際認證LE資格的寵物行為訓練師單熙汝認為，一隻貓咪至少需要25坪的基本生活空間（台灣的房子面積以坪計算，一坪約35平方呎，25坪也即是大約875平方呎）。在香港，一個有能力居住在一間875平方呎房子的人已是寥寥可數，更遑論一隻貓咪。在台灣，這倒是有可能的。能夠提供充足的空間，才能讓貓咪有良好的生活品質。

簡單來說，養貓的一個基本條件就是貓咪可以在屋內自由活動，即是不要關籠。其次，就是盡可能給予貓咪一扇清晰可見的對外窗戶，讓牠們能夠曬太陽和觀賞窗外景物甚至是車水馬龍的景象。此外，貓咪更需要三至五個不被打擾的休息空間讓牠們可以安心休息；而且牠們的飲食區和便盆區也一定要明確分開。如飼養多於一隻貓咪，儘可能給每隻貓咪擁有自己專屬的食盆、水碗、便盆和睡窩，不要與其他貓咪共用。最後便是空間的配置，可在室內多處放置供貓咪磨爪的磨爪板或磨爪柱；可行的話，最好還可以有供牠們攀爬而且是垂直的高處和可以躲藏的空間。

筆者認為，能夠擁有領養寵物的愛心是世間上一件多麼美好的事情，但主人亦須考慮寵物能否得到理想的生活空間和品質。在台灣，筆者還是認為這是比較容易實現的。

陳臻瑋

台灣Unipet寵物移民創辦人

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