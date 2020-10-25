爆煲｜華晨汽車債務違約10億 「集團正積極研究解決」

華晨中國 （1114）母公司華晨汽車集團近日被爆債務違約，其私募債券「17華汽05」未能按期10月23日兌付，債券餘額為10億元（人民幣）。華晨集團為寶馬（BMW）在中國的主要合作夥伴，近月屢傳陷債務危機，但這次是首次發生實質性違約，華晨已回應指「集團正在積極研究解決」，並正在與投資者協商兌付事宜。

上周大公國際資信評估將華晨集團的信用評級下調至A+，評級展望維持負面，「17華汽01」、「18華汽債01/18華汽01」和「18華汽債02/18華汽02」私募債券的信用等級，亦調整為A+。

華晨集團原定簽署的《太平一一華晨汽車製造產業升級債權投資計劃投資合同》約定，今年9月21日劃撥季度應付利息，但截至10月14日，華晨集團仍未將應付季度利息撥至債權投資計劃託管人賬戶；而華晨集團在10月12日，亦未按時兌付《江蘇信託-信保盛158號（華晨汽車）集合資金信託計劃》的貸款本息超10億元。

華晨中國（1114）上周五收報7.12元。

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