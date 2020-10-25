大圍新盤｜柏傲莊次輪開售 大手客買3間單位：加咗價都好合理

「97後新盤票王」、由新世界（017）及港鐵（066）合作發展的大圍站柏傲莊首輪銷售「開紅盤」，上周加價大手加推378伙，並於今明兩日進行次輪開售，首日先安排A組大手客揀樓，涉約181伙。

柏傲莊上周以折平均呎價約2.15萬元，較首批賣貴14%，仍勁收逾2萬票。項目今日先輪A組大手客，惟就記者所見，現場未有如首輪銷售時人頭湧湧，場面冷清。不過，仍不乏「捧場客」到場大手入市，其中現居同區的準買家羅小姐指，購入項目兩間3房戶及一間兩房單位，預料兩間作自住，而一間作投資。羅續指，心儀項目多時，首輪已入票抽籤，即使次輪單位加價仍覺價錢屬合理範圍。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，是次輪次出席客人主要為項目首輪向隅客，該行暫有一組大手客欲斥資7000萬元購入三間3房，預料項目可於明日全盤沽清。陳續指，隨著多個新盤開售，相信10月一手宗數可達1,500宗，而11月更有望升至2,000宗，料可創今年下半年新高。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，柏傲莊次輪銷售反應仍然熱烈，據了解，該行有約4組大手客，其中有一組表示有意購入三間3房戶及一間兩房單位，料涉資約5,000萬元。

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